Работники скандальной свинофермы в Актюбинской области объявили голодовку

За нарушения земельного, экологического и ветеринарных законодательств на свинобазе ТОО «Парижская коммуна 21» по решению суда закрыли насосную системы и доступ к новозохранилищу, это парализовало работу предприятия, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Рабочие сообщили, что на свинокомплексе гибнут животные. Предприниматель и владелец свинофермы Гайк Тертерян находится под домашним арестом, счет предприятия арестован. Работники свинокомплекса после этого обратились к властям. По их словам, они остались без работы и средств к существованию. 15 апреля работники свинокомп