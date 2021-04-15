Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Работники скандальной свинофермы в Актюбинской области объявили голодовку

За нарушения земельного, экологического и ветеринарных законодательств на свинобазе ТОО «Парижская коммуна 21» по решению суда закрыли насосную системы и доступ к новозохранилищу, это парализовало работу предприятия, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Рабочие сообщили, что на свинокомплексе гибнут животные. Предприниматель и владелец свинофермы Гайк Тертерян находится под домашним арестом, счет предприятия арестован. Работники свинокомплекса после этого обратились к властям. По их словам, они остались без работы и средств к существованию. 15 апреля работники свинокомп
gorod
Работники скандальной свинофермы в Актюбинской области объявили голодовку
За нарушения земельного, экологического и ветеринарных законодательств на свинобазе ТОО «Парижская коммуна 21» по решению суда закрыли насосную системы и доступ к новозохранилищу, это парализовало работу предприятия, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Работники скандальной свинофермы в Актюбинской области объявили голодовку
Работники скандальной свинофермы в Актюбинской области объявили голодовку
Скриншот с видео Рабочие сообщили, что на свинокомплексе гибнут животные. Предприниматель и владелец свинофермы Гайк Тертерян находится под домашним арестом, счет предприятия арестован. Работники свинокомплекса после этого обратились к властям. По их словам, они остались без работы и средств к существованию. 15 апреля работники свинокомплекса объявили головку. - Мы находимся на территории предприятия, не нарушаем общественный порядок, просим акима области услышать нас, - обратились они в соцсети. С работниками встретился замакима Алгинского района Мирхан Ермаганбетов. - Требования людей правильные, речь идет о выдаче заработной платы, они хотят, чтобы сняли арест со счета. Заработная плата по закону выдается до 10-го числа. Мы предлагали для заработной платы открыть резервный счет, чтобы люди могли получить заработанное, но этого не делается. Гайка Тертеряна вызывали в областной акимат, он не пришел. В письмах он сообщает, что на предприятии трудится 500-400 человек, официальные договора есть только у 152 человек, заработная плата указана минимальная. Акимат не решает вопрос открытия или закрытия предприятия, это решает суд. Мы проводим работу, чтобы помочь с трудоустройством работников. На месте были аким, прокурор района. Они ответили на вопросы работников, - прокомментировал ситуацию Мирхан Ермаганбетов. Напомним, в ноябре 2020 года жители села Бестамак потребовали закрыть свиноферму, так как туши павших свиней сбрасывали в траншеи вместе с бытовым мусором рядом с поселком, нечистоты сливали в реку и на землю. Проверяющие нашли массу нарушений экологического, земельного и ветеринарного законодательств, ущерб от деятельности ТОО «Парижская коммуна 21» оценили в 7,2 млрд тенге, началось расследование. Владельца предприятия, предпринимателя Гайка Тертеряна посадили под домашний арест. 9 апреля судисполнители опечатали канализационную насосную систему предприятия, закрыли доступ к навозохранилищу железобетонными блоками, поскольку ТОО не выполнило решения судов, вынесенные еще в январе, не устранило нарушения. Как сообщили работники свинокомплекса, в результате на ферме начался падеж скота. Сотни людей на автобусах из Бестамака 12 апреля выехали в Актобе, добиваясь встречи с властями. Они возмущались, что их оставляют без работы, семьи без дохода. iBecLNbxupA Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП    
рабочие голодовка Свиноферма

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article