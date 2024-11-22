Работу единственного инватакси приостановили в Уральске

Утро 22 ноября для людей с ограниченными возможностями Уральска началось с неприятных новостей. Инватакси, которое ежедневно развозило их по больницам, поликлиникам, рабочим местам, школам и детсадам неожиданно приостановило свою работу. Многие инвалиды не смогли доехать по своим делам. При этом истинных причин отсутствия транспорта многие не знают. В поисках объяснений они собрались в здании городского акимата.

– Вчера всё было хорошо, ничего не предвещало беды. А с утра мы узнали, что больше не сможем пользоваться услугами инватакси. Говорят, что идут какие-то судебные разбирательства. Но нас ведь это не касается. Нам нужно как-то передвигаться по городу. Некоторые из нас работают на госслужбе, кто-то должен регулярно ездить на гемодиализ, - рассказала женщина с ограниченными возможностями Айнур Жаксылык.

Услугами инватакси «Белый парус» пользуются более 700 жителей Уральска с ограниченными возможностями. Они отмечают, что вполне довольны его работой и претензий к предприятию не имеют. Машины приезжают вовремя, довозят до нужного места, водители во всем помогают.

– Сейчас холодно. В автобусах нет условий. Не все пассажирские автобусы оборудованы для перевозки колясочников. Многие водители даже не берут нас, не выставляют пандусы. Я живу в 10 микрорайоне и ездить на автобусе мне очень сложно, - сказал мужчина с ограниченными возможностями Данияр Кунгалиев.

Другая женщина с ограниченными возможностями Молдир Нурымова говорит, что сегодня они все не попали на работу. Она обеспокоена тем, что при таком раскладе дел им будет проблематично доехать до работы и в понедельник.

– У нас тоже есть ипотека, долги и мы вынуждены работать. Верните нам инватакси, - заявила Молдир Нурымова. – Я прошу вернуть инватакси и чтобы оно работало в обычном режиме. Нам и так тяжело. За свой счет каждый день ездить на такси мы тоже не можем. Я живу на Строителе и работаю в ЦОНе. Моя зарплата не позволяет мне каждый день вызывать такси. Надеюсь, наши власти нас услышат, - говорит Оксана Пирог.

Руководитель общественного объединения инвалидов «Белый парус» Мирас Карабинов говорит, работа инватакси была приостановлено по решению экономического суда с 20 ноября. Иск подал отдел занятости и социальных программ.

– Вышло решение суда о расторжении договора с нами. Хотя до истечения срока осталось всего ничего - 31 декабря. Но нам не дали даже доработать, осталось чуть больше месяца. Это все происходит по жалобе одного человека. Мы оспариваем это решение, но пока тщетно. Как быть с людьми даже не знаю. Ведь людей оставлять нельзя, - сказал Мирас Карабинов.

В городском акимате сообщили, что в курсе сложившейся ситуации и в данный момент проводят переговоры со всеми заинтересованными сторонами.

- Совместно с другими госорганами мы сейчас ищем решение проблемы, чтобы уже в ближайшее время люди получили положенные услуги в полном объеме. Это наша главная задача, - прокомментировал заместитель акима Уральска Аслан Тапишев.

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