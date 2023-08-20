В МЧС РК сообщили, что основные усилия горноспасателей направлены на тушение оставшихся очагов пожаров в угольном конвейерном уклоне Д-6. В работах задействованы два отделения горноспасателей. Тело последнего погибшего горноспасателя на поверхность подняли в 1:23 часов. Министр по ЧС Сырым Шарипханов ведет контроль за проведением аварийных работ.



-Им заслушаны доклады руководства РЦШ ПВАСС, отмечена чрезвычайная опасность проводимых работ в условиях сплошной задымленности, нулевой видимости, множества очагов пожаров, высокой температуры в выработках на больших глубинах. Выражена благодарность руководству и личному составу за эффективное проведение поисковых работ. Поставлена задача обеспечить ликвидацию оставшихся очагов пожаров с соблюдением ТБ, - говорится в сообщении.

Напомним, что происшествие случилось утром 17 августа на шахте «Казахстанская». Загорелась конвейерная лента. На момент аварии в шахте находилось 227 человек, на поверхности-75.