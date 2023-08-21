— Ребёнка оставили без присмотра. После падения его госпитализировали в реанимационное отделение областной детской больницы. Его состояние оценивается как тяжёлое, — пояснили в ведомстве.

Двухлетний мальчик выпал из окна четвёртого этажа вечером18 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.В Областной детской больнице пообещали прокомментировать состояние малыша позже. Неделю назад в МЧС Казахстана информировали, что с начала года из окон и с балконов выпали более 130 детей. Больше всего несчастных случаев произошло в Карагандинской области и Астане. Чаще всего дети оставались без присмотра взрослых.