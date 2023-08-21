— Утверждены единые требования, которые определяет организация образования, но прописаны в приказе. Дополнительных изменений в этом году нет. Должна быть единая школьная форма и опрятный вид детей. В каждой организации образования, в каждой школе имеются требования к форме, — отметила она.

пиджак;

жилет, зимой — трикотажный жилет;

брюки свободного кроя;

парадную и повседневную рубашки;

трикотажный кардиган либо кофту;

рубашку поло или тенниску, а в зимний период — водолазку.

пиджак;

жилет, зимой — трикотажный жилет;

юбку;

сарафан;

брюки свободного кроя;

классическую блузку и в зимний период водолазку;

трикотажную кофту, кардиган.

рубашку поло или тенниску.

Руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева на брифинге в РСК напомнила, что школьная форма утверждена приказом министерства просвещения.На вопрос о кедах глава ведомства сказала, что должен быть классический вид обуви. Других дополнительных требований не ставится. Согласно приказу министерства, фасон и цвет школьной формы выдерживаются в классическом стиле. Допускается смешение не более трёх цветов. Мальчикам допустимо носить:Девочкам:В стандартах школьной формы обувь не указана. В некоторых школах страны разрешено носить кеды, если они не выбиваются из общего стиля.