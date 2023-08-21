Руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева на брифинге в РСК напомнила, что школьная форма утверждена приказом министерства просвещения.
— Утверждены единые требования, которые определяет организация образования, но прописаны в приказе. Дополнительных изменений в этом году нет. Должна быть единая школьная форма и опрятный вид детей. В каждой организации образования, в каждой школе имеются требования к форме, — отметила она.
На вопрос о кедах глава ведомства сказала, что должен быть классический вид обуви. Других дополнительных требований не ставится.
Согласно приказу министерства, фасон и цвет школьной формы выдерживаются в классическом стиле. Допускается смешение не более трёх цветов.
Мальчикам допустимо носить:
пиджак;
жилет, зимой — трикотажный жилет;
брюки свободного кроя;
парадную и повседневную рубашки;
трикотажный кардиган либо кофту;
рубашку поло или тенниску, а в зимний период — водолазку.
Девочкам:
пиджак;
жилет, зимой — трикотажный жилет;
юбку;
сарафан;
брюки свободного кроя;
классическую блузку и в зимний период водолазку;
трикотажную кофту, кардиган.
рубашку поло или тенниску.
В стандартах школьной формы обувь не указана. В некоторых школах страны разрешено носить кеды, если они не выбиваются из общего стиля.