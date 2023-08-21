— Водитель Mercedes, двигаясь на улице Жамакаева в северном направлении, на пересечении с проспектом Аль-Фараби допустил наезд на разделительное ограждение. Проехал прямо и столкнулся с тремя транспортными средствами, что ехали по проспекту на запад, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Крупное ДТП произошло около 15 часов 21 августа.Далее грузовик выехал на обочину проезжей части. В результате аварии пострадали водитель и пассажир грузовика. Очевидцы пишут в социальных сетях, что авария вызвала затор на и без того загруженном проспекте.