Грузовик столкнулся с тремя авто на проспекте Аль-Фараби в Алматы
Крупное ДТП произошло около 15 часов 21 августа.
— Водитель Mercedes, двигаясь на улице Жамакаева в северном направлении, на пересечении с проспектом Аль-Фараби допустил наезд на разделительное ограждение. Проехал прямо и столкнулся с тремя транспортными средствами, что ехали по проспекту на запад, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
Далее грузовик выехал на обочину проезжей части. В результате аварии пострадали водитель и пассажир грузовика.
Очевидцы пишут в социальных сетях, что авария вызвала затор на и без того загруженном проспекте.