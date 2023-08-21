Курс доллара снизился на 9 тенге

Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют в Казахстане на 22 августа. Курс доллара снизился на 9,37 тенге и составил 452,34 тенге. В обменниках Уральска доллар продают по 450 тенге, покупают по 457 тенге. В обменных пунктах Казахстана доллары покупают по 452,5 тенге, продают по 455,5 тенге.