По данным «Казгидромета», 22 августа днём на западе и севере ЗКО ожидаются гроза и град.
  • В Уральске ожидается гроза. В дневное время температура воздуха составит +29..+31 градусов, ночью похолодает до +18..+20 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +34..+36 градусов, ночью +22..+24 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют грозу. Днём ожидается до +30..+32 градусов. Ночью похолодает до +17..+19 градусов. Ветер до 16 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +30..+32 градусов, ночью опустятся до +22..+24 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +30..+32 градусов, ночью похолодает до +18..+20 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.