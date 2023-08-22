Крупное ДТП произошло около 15 часов 21 августа. Водитель грузового Mercedes выехал на встречную полосу через ограждение и столкнулся с четырьмя автомобилями (изначально сообщалось о трёх — прим. автора). Пострадали шесть человек, в том числе водитель грузовика. В пресс-службе департамента полиции Алматы озвучили возможную причину аварии.
— По предварительной версии, ДТП имело место по причине технической неполадки авто. По словам водителя грузовика, оказывающего частные услуги транспортировки, у машины отказали тормоза. Объективные обстоятельства устанавливаются.
Стоит отметить, что накануне в социальных сетях очевидцы выдвигали эту версию. По их словам, грузовик предупреждал водителей, долго сигналив.