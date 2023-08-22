«Казгидромет» выпустил сезонный прогноз на осень.средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики. Выше нормы на один градус — в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, в северо-западной половине Актюбинской, на севере Костанайской, на крайнем северо-западе Северо-Казахстанской областей. Количество осадков в сентябре прогнозируется около нормы на большей части республики.средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на один градус на большей части страны. Около нормы — в горных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей. Количество осадков в октябре ожидается около нормы на всей территории Казахстана. Всредняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса на большей части республики. Около нормы – в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, на большей части Мангистауской, Кызылординской областей и области Жетысу. Количество осадков в ноябре предполагается меньше нормы на большей части республики.