В МЧС Казахстана сообщили об обстановке на шахте «Казахстанская» по состоянию на 8:00 22 августа. Интенсивность очагов пожаров не снижается, улучшения обстановки нет.
— Ведутся работы по сдерживанию пожара. Штаб по ликвидации принял решение об изоляции аварийного участка путём возведения гипсовых перемычек. Определены места возведения, начали доставку материалов. После все силы направят на изоляцию аварийного участка, — информировали в пресс-службе ведомства.
Конвейерная лента на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области загорелась утром 17 августа. В момент аварии под землёй находились 227 сотрудников. 222 человек сразу подняли на поверхность. Пять человек погибли. По данным телеканала КТК, огонь в шахте уже перекинулся на угольные пласты. На некоторых участках температура достигает 60 градусов.