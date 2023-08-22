В редакцию «МГ» обратились жильцы частных домов на улице Алгабасская. По их словам, после бунта в исправительном учреждении РУ-28 у них пропала сотовая связь. Люди не могут дозвониться до экстренных служб.

— Два месяца назад связь начала «портачить», но разговаривать ещё как-то можно было. Но уже неделю нет ни связи, ни интернета. Была вышка возле DUF-центра, но её демонтировали. Другая стоит у местного магазина и, скорее всего, она не работает, так как в приложении для поиска антенн её нет. Других вышек вблизи нашей улицы нет. Я на рыбалку в лес уехал, там мне звонят и я спокойно разговариваю, а в городе нет связи. Как нам дальше жить? — говорит Владимир Суетин.

Супруга другого жителя микрорайона Валерия Салаватинского имеет инвалидность и не может связаться со своим врачом. Семья опасается, что они не смогут вызвать и экстренные службы в случае необходимости.

На фото Владимир Суетин. Фото Медета Медресова

Уралец Сайфулла Хамитович считает, что связи нет из-за недавнего бунта в исправительном учреждении РУ-28. Соседи переживают, что в случае пожара тушить его придётся своими силами. Так, Аману Калимову пришлось бежать три улицы, чтобы вызвать скорую помощь для соседа, у которого случился инфаркт.

— Сети нет никакой по всему району. Мы считаем, что сигнал глушит исправительное учреждение, которое находится возле нашего дома. Я спросил у представителя тюрьмы, почему у вас включены заглушки? Он мне ответил, что они поставили новые глушители, которые работают с большим диапазоном и сегодня приехали их настраивать, — говорит Аман Калимов.

Между тем руководитель управления цифровых технологий по ЗКО Нурсултан Нурлан пояснил, что подрядная организация, которая ставила глушители в департаменте УИС, увеличила их мощность.

— В начале года мы просили учреждение, чтобы они аккуратно настраивали оборудование. Сейчас заново отправим письмо, чтобы привели всё в порядок. Инспекция проведёт проверку, но жители также должны отправить жалобу через eOtinish. По заявлению от населения и письма от управления цифровых технологий ЗКО, межрегиональная инспекция связи проводит замеры уровня сигнала для принятия мер и регулирования уровня покрытия со стороны операторов и ДУИС, отметил Нурсултан Нурлан.

Фото Медета Медресова

Позже заместитель начальника ДУИС по ЗКО Аскар Тлегенов рассказал, что над проблемой работает инспекция связи. Сотовые операторы так же в курсе дела.

— Блокираторы были установлены в прошлом году, превышение диапазона действительно было. Над этим работают представители подрядной организации, мобильных операторов мы тоже предупредили о проблеме. Так же задействована инспекция связи, — говорит Тлегенов.

«Бунт» в колонии

Третьего августа заключённые режимного учреждения №28 (бывшая колония строгого режима РУ-170/3 — прим. автора) пожаловались на массовое избиение. По их словам, телесные повреждения им нанесли сотрудники колонии.

В МВД информацию опровергли и сообщили, что это заключённые напали на сотрудников колонии и военнослужащего Национальной гвардии.

Помимо этого, полиция задержала подозреваемого в мошенничестве, который совершал звонок жертве прямо из колонии.