Председатель общенациональной социал-демократической партии ЗКО Анаргуль Абенова рассказала, что в их филиал приходят дачники с разными отказами, в основном те, кто не успел оформить дом.

Сегодня, 4 октября, в городском акимате вновь собрались жители дачных товариществ, которые пострадали во время весеннего паводка. У каждого из присутствующих одна проблема, они не вошли в список получателей жилья и не получили деньги на ремонт, а к большей части дачников комиссия так и не пришла. Люди требуют рассмотреть их ситуации и помочь восстановить жильё.

Председатель общенациональной социал-демократической партии ЗКО Анаргуль Абенова рассказала, что в их филиал приходят дачники с разными отказами, в основном те, кто не успел оформить дом.

— Родственники построили дом на делимом участке, но не успели оформить дом. Кто-то не успел оформить документы на дом из-за моратория. Есть также вопрос, когда жилье оформлено, но где-то в поселке остался зарегистрированный старенький, разрушенный дом. Есть и те, у кого затопленное жилье было единственным, но им постоянно отказывают. Ранее я собрала 11 человек, мы подали документы в ЖКХ, разобрались и у четверых из них дома идут под снос. Оказывается очень много таких людей, чьи документы даже не принимают. Люди стоят по несколько дней чтобы сдать дачу, не говоря уже о тех, кто остался без жилья. Замакима Халелов принимает по 10 человек и говорит то, что написано в отказе. И так люди ходят еженедельно, они практически живут возле акимата. Акимат отказался, сказали, что теперь будут помогать спонсоры. Будем теперь обращаться к бизнесменам, потому-что государство выделило огромную сумму денег, но во время ЧС уже сказали, что деньги закончились. Если дали разрешение провести свет, газ и построить на даче дом, в который люди вложились, потратили сбережения, залезли в долги, значит дали людям надежду. А теперь их жилье пострадало, власть издевается, а арендодатели как мародёры поднимают цены на аренду, — сказала Анаргуль Абенова.

Депутат требует, чтобы власти прекратили выдачу разрешений на строительство постоянного жилья в дачных массивах, оставив там только летние домики, а всем остальным предоставить жилье. По её словам, на сегодняшний день около 200 дачников остаются с нерешенными вопросами по жилью.

Заместитель акима города Азамат Халелов знает почти каждого дачника в лицо. По его словам, причины отказа в рамках закона. У большинства дачников есть доля в квартире или оформлена дарственная на жилье, у кого-то есть жилье в других городах или сёлах. Те, кто задавал вопросы чиновнику, получили ответы, но не все были согласны с этим.