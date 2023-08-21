— В первый класс в 207-ую школу принято максимальное количество — 608 детей. С учётом средней наполняемости первых классов в школе составило 20 классов. Таким образом самое максимальное количество первоклассников в школе-лицей №207, — информировали в пресс-службе ведомства.

В Алматы в новом учебном году впервые в школу пойдут 30 146 детей. Из них 3 789 детей приняли частные учебные заведения. Об этом сообщила глава управления образования Ляззат Жылкыбаева на брифинге в РСК. Родители 16 016 учащихся выбрали для детей классы с казахским языком обучения. По словам Ляззат Жылкыбаевой, трёхсменных школ в городе не осталось, но есть загруженные. В пресс-службе ведомства уточнили, что больше всего первоклашек приняла школа-лицей №207 в Наурызбайском районе.Всего в Казахстане в первый класс зачислено 339 880 учащихся. 70,7% детей выбрали обучение на государственном языке.