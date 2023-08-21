Мужчина после ссоры с девушкой пытался спрыгнуть с моста в Уральске

Случай произошёл вечером в 21:30 20 августа на мосту через реку Урал. Мужчина забрался на конструкцию автомобильного моста и хотел спрыгнуть. Очевидцы вызвали стражей порядка.

Патрульные совместно с сотрудниками ДЧС спустили мужчину. В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что нарушителем оказался 29-летний житель Теректинского района. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Стражи порядка составили в отношении него административный протокол по статье 440 КоАП «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения». Его поместили в центр временной адаптации и детоксикации. Причину своего поступка он объяснил тем, что поссорился с девушкой.