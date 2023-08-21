В социальный сетях опубликовали видео, снятое на одной из оживлённых улиц Уральска. На кадрах женщина лежит на проезжей части и мешает движению машин. Водители и прохожие несколько раз оттащили её на безопасное расстояние, однако та возвращалась на место. Очевидцам пришлось вызвать сотрудников полиции.

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, случай произошёл 20 августа на пересечении улиц Курмангазы и Молдагулова. Нарушительницей общественного порядка оказалась 43-летняя женщина. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка задержали её и составили административный протокол за распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Женщину поместили в центр временной адаптации и детоксикации города Уральск.