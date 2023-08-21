Летом прошлого года 72 счастливых новосёла получили ключи от квартир в доме №91/3 на улице Монкеулы. Девятиэтажное жильё реализовали через государственную программу «Нурлы жер».

Однако радость длилась недолго. Во время проливных дождей с крыши начала течь вода, квартиры топило, а весной и вовсе затопило подвал. Застройщиком является ТОО «Наурыз». Неоднократные обращения жителей к подрядчику результатов не дали.

В пресс-службе акима города сообщили, что для решения проблемы городской отдел строительства направил письмо подрядчику с требованием устранить дефекты.

Как выяснилось, в выходные заказчик провёл комиссионный обход дома, где по итогам обхода дал поручение и письменное уведомление в адрес подрядчика о необходимости устранения выявленных дефектов.

— На сегодня работы по устранению дефектов начаты. Все выявленные дефекты будут устранены до конца сентября текущего года. Благоустройство жилого дома ведёт другая подрядная организация, ТОО «ПМК-117». В 2022 году подрядчик выполнил работы по устройству бордюров, асфальтобетонному покрытию. В этом году планируют устройство детских площадок, скамеек, урн, озеленение территории, — сообщили в акимате.

Сейчас уже заключён договор между подрядчиком и поставщиком на поставку малых архитектурных форм. Сейчас их уже изготавливают.