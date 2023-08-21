— В ходе второго этапа, в 2025–2026 годах, количество транспортных коридоров LRT будет увеличено до 10, и запущена первая линия LRT протяженностью 26 километров. Она пройдёт с западной стороны до центра города. Станции Алматы-1 и Алматы-2 соединит наземное метро, — доложил Ерболат Досаев.

Об этом глава мегаполиса доложил президенту. Мастер-план по развитию транспортного каркаса в Алматы утвердят в декабре. Согласно нему, в 2024 году начнётся строительство пилотного коридора BRT на проспекта Райымбека. С этим внедрят новое тарифное меню, позволяющее бесплатные пересадки.В 2025 году планируется запуск интеллектуальной системы, в которую интегрируют городские магистрали, общественный транспорт и «умные» светофоры. Строительство LRT планировали начать в 2020 году и завершить в 2021 году. Cтоимость проекта тогда оценивалась в 94 млн тенге. Позже аким (тогда Сагинтаев) сообщил, что проект вынуждены отложить из-за невозможности финансирования. В сентябре 2022 года опубликована «Программа развития города Алматы до 2025 года и среднесрочных перспективах до 2030 года». В ней был пункт о линии LRT, которая будет проходить по улице Толе би в западном направлении.