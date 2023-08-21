Уйдёт ли аким ЗКО в отставку после суда над его заместителем

16 августа в Уральском городском суде огласили приговор в отношении бывшего первого заместителя акима ЗКО Ержана Балтаева и первого заместителя председателя правления «СПК Aqjaiyq» Артура Доскалиева. Суд признал их виновными в превышении должностных полномочий. Суд назначил Балтаеву штраф в 8,6 миллиона тенге, Доскалиеву — 3,4 миллиона тенге. Отныне им обоим пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе.

После обвинительного приговора у читателей возник вопрос: а подаст ли в отставку непосредственный руководитель Ержана Балтаева аким ЗКО Нариман Турегалиев? Ведь в декабре 2019 года вступил в силу Закон РК «О внесении изменений и дополнений по вопросам государственной службы и противодействию коррупции». В нём чётко оговорено, в каких случаях руководитель должен подать в отставку за коррупцию подчинённого. Так, согласно правилам, в течение 10 дней после вступления в силу приговора подчинённому за коррупционные преступления руководитель обязан подать в отставку.

Журналисты «МГ» обратились за комментариями в акимат ЗКО. По словам руководителя аппарата акима области Нурдильды Ораза, точный ответ на вопрос уйдёт ли Нариман Турегалиев в отставку или нет будет дан только после того, как приговор суда вступит в законную силу.

К слову, Ержана Балтаева назначили на пост первого заместителя акима области в январе 2023 года, а коррупционное преступление он совершил в марте. Тогда должность главы региона уже занимал Нариман Турегалиев.