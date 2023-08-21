— Мы решили обязательно участвовать в конкурсе. Папа, Аманжол, трудится газорезчиком на заводе. Он воспитывает сыновей в уважении к старшим, прививает им здоровый образ жизни. Дети все спортивные. Готовились к конкурсу тщательно, сняли ролик о своей семье, собрали фотоматериал. Это наша не первая семейная победа, мы являемся победителями многих конкурсов, – с гордостью говорит Айнагуль.

— Подобные мероприятия позволяют формировать у молодёжи положительные качества, ведь в семье закладываются основы нравственности и духовности. Папа, мама — это профессии, и этому надо учиться. Мы постаралась показать, насколько сильны традиции в нашем доме, и что семейный очаг для нас – не пустой звук, – добавила Айнагуль Кабланова.

Аманжол Кабланов много лет назад приехал в посёлок Пугачи Бурлинского района, и остался там, встретив свою любовь Айнагуль. Они создали семью и сегодня воспитывают уже четверых детей. Семья Каблановых в Пугачёвском сельском округе на хорошем счету. Их уважают и считают нравственной. В 2022 году они завоевали гран-при в районном конкурсе «СЫРГАЛЫМ-СИРЛАСЫМ». Поэтому когда в акимат пришло положение об участии в областном национальном конкурсе «Мерейлi отбасы» — «Образцовая семья», именно семье Аманжола Байржановича и предложила принять участие главный специалист акимата.Сама она руководит кружком рукоделия в сельском Доме культуры. Готовит молодых девушек к семейной жизни, прививая им народные обычаи и традиции. Самому старшему ребёнку Алижану 18 лет. Он студент Алматинского медицинского института, сейчас с честью отдаёт воинский долг. 15-летний Асылхан учится в девятом классе Уральской областной специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва. Выезжает с командой на областные и республиканские чемпионаты и олимпиады, занимает призовые места. Ералы – четвероклассник, тоже участвует во всех школьных олимпиадах и соревнованиях по вольной борьбе. Самая маленькая в семье полуторогодовалая Айжанар.