Сигареты почти на миллиард тенге уничтожат в ЗКО

Четыре жителя ЗКО пытались продать сигареты и алкоголь с поддельными учётно-контрольными марками. Об этом сообщили в агентстве по финансовому мониторингу.

У них изъяли 1,6 миллиона пачек табачной продукции на 967,5 миллионов тенге и 1 060 бутылок алкоголя. Товар привозили из Кыргызстана и продавали в Уральске.

Приговором суда троим жителям ЗКО назначили один год ограничения свободы. Четвёртый отделался штрафом в 1 000 МРП, а это 3,4 миллиона тенге.

Изъятую продукцию, так же по решению суда, уничтожат.