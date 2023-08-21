Женщина повредила ночью в ущелье Проходное. Инцидент произошёл 20 августа, рассказали в пресс-службе республиканского оперативно-спасательного отряда. Спутник пострадавшей вызвал спасателей. Женщине оказали первую медицинскую помощь и спустили при помощи носилок. Спуск длился больше часа. После пострадавшую передали медикам скорой помощи.