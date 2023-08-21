В ходе этой важной поездки, высокопоставленные государственные чиновники ознакомились с ходом работ в нескольких ключевых предприятиях района, а также обсудили ряд важных проектов.

Аким области и министр национальной экономики посетили Карачаганакское месторождение и провели рабочую встречу с руководством компании "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО). Основной целью визита было ознакомление с производственной деятельностью компании КПО и ключевыми объектами Карачаганакского месторождения. В рамках визита были также рассмотрены текущие проекты разработки месторождения, а также обсуждались планы по строительству завода по выпуску очищенного газа и сжиженного природного газа (СПГ).

Помимо Карачаганакского месторождения, гости ознакомились с ходом работ в КПО б.в., АО "Конденсат" и ТОО "Petrolvalves KAZAKHSTAN", выразив при этом интерес к развитию нефтегазовой индустрии в районе.

Внимание было уделено текущим инфраструктурным проектам в районе. Министр национальной экономики обсудил вопросы подготовки к отопительному сезону, реконструкции воздушных линий в селах Успеновка и Кентубек, а также ремонту общего имущества объектов кондоминиума. Эти мероприятия призваны обеспечить комфорт и улучшить качество жизни местных жителей.

Министр также обещал содействие в финансировании важных проектов, таких как реконструкция высоковольтных линий в городе Аксай и селах Бумаколь и Приуральное.

По завершении визита, высокие гости выразили благодарность сотрудникам компании КПО и всех участникам рабочей поездки за их усердие и пожелали дальнейших успехов в работе. Этот визит подчеркнул важность сотрудничества между государственными органами и предприятиями для развития региональной экономики и обеспечения благополучия населения.