Трагедия произошла 18 августа на дороге Актобе – Родниковка, сообщили в МВД Казахстана. Водитель Сhevrolet Lanos в районе посёлка Акшат сбил переходящую дорогу лошадь.
— После ДТП к водителю подбежал пассажир проезжавшей машины для оказания помощи. В этот момент водитель Nissan Note Hybrid наехал на лежавшее животное, и сбил мужчину (пассажира, оказывающего помощь — прим. автора), — говорится в сообщении.
Начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека».