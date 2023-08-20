Руководитель управления образования региона Жайык Султан сообщил, что в первые классы приняли 18 459 учащихся.
— В этом учебном году 2,6 млрд тенге выделено на обеспечение бесплатным горячим питанием более 72,8 тысяч учащихся 1-4 классов. За счёт фонда общеобязательного обучения бесплатным питанием охватят свыше 15,1 тысячу детей из семей, относящихся к социально уязвимым группам населения, — рассказал Жайык Султан.
Ранее сообщалось, что с первого сентября в школах Казахстана будут бесплатно питаться более полутора миллионов детей из малообеспеченных семей и все ученики начальных классов. Стоимость бесплатного питания для бюджета по республике в среднем составит 577 тенге.