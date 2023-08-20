В управлении образования ЗКО сообщили, что по области ведется строительство 23 школ. За счет бюджетных средств строят восемь школ, 15 школ в семи районах области появятся за счет КПО б.в. До конца 2023 года в эксплуатацию планируется сдать -18 учреждений.

Кроме того, в рамках национального проекта «Комфортная школа» по области на 2023-2025 годы запланировано строительство 18 школ на 16 200 мест. Из них строительство 9 школ планируется начать в текущем году, а завершить в 2024, другие - 9 начать строить в 2024 году и завершить в 2025 году.

-На сегодняшний день начато строительство пяти школ. По четырем школам проводятся конкурсные процедуры для определения подрядчика. На капитальный ремонт шести объектов образования выделено 678,7 млн. тенге, в августе завершат работы в трех школах, остальные из-за отставания от графика планируется закончить до конца года . В организациях образования, ремонт которых не завершен, учебный процесс организуется в других социальных объектах, в сельских клубах, интернатах и сельских акиматах, - сказано в сообщении.

Также в управлении образования ЗКО отметили, что в текущем году на обеспечение безопасности образовательных учреждений выделено 511 млн. 980 тысяч тенге. Появятся системы видеонаблюдения подключённые к системе ЦОУ ( центр оперативного управления-прим.автора), установят турникеты, тревожные кнопки и внедрят лицензированную охрану