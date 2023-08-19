По данным «Казгидромета», 19 августа днём на большей части ЗКО сохраняется сильная жара до 36 градусов. На большей части региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
- В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +33..+35 градусов, ночью похолодает до +17..+19 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Атырау будет малооблачно, без осадков. Днём будет +36..+38 градусов, ночью +22..+24 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
- В Актобе переменная облачность, без осадков. Днём ожидается до +32..+34 градусов. Ночью похолодает до +18..+20 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
- В Актау переменная облачность, дождь и гроза. Днём столбики термометра покажут +31.+33 градусов, ночью опустятся до +22..+24 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +30..+32 градусов, ночью похолодает до +17..+19 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.