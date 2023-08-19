За семь месяцев рост заболеваемости вирусным гепатитом А составил 6,62 раза. Об этом сообщил глава департамента санитарно-эпидемиологического контроля Касымхан Алпысбайулы. Показатель инфицирования на 100 тысяч населения — 12,38, против 1,87 за аналогичный период прошлого года. Более 74% заражённых — взрослые. Вирусный гепатит А (она же болезнь Боткина и желтуха) – острое вирусное заболевание печени. Заражение происходит при употреблении загрязнённых продуктов питания и воды, или при прямом контакте с инфицированным человеком. Инкубационный период длится от семи до 50 дней. Гепатитом А болеют люди всех возрастов, но чаще непривитые дети и школьники. Эпидемиологи рекомендуют соблюдать простые меры профилактики:
  • строгое выполнение правил личной гигиены, мыть руки с мылом перед едой и после посещения туалета, при возвращении с работы, прогулки;
  • употреблять для питья только кипяченую или бутилированную воду;
  • овощи, ягоды, фрукты, зелень мыть под сильной струей водопроводной воды, ополаскивать кипячёной водой;
  • при купании избегать попадания воды в рот;
  • содержать в чистоте посуду и помещения;
  • не водить больных детей в коллективы.
