— Мы вместе с супругом Гариком Худашян активно занимаемся предпринимательской деятельностью. У нас цех по производству различных видов сыров, пользующихся спросом на рынке, который находится в селе Караганды (Кирово) Бурлинского района. Сами готовим сыры, особое внимание уделяем качеству продукции, соблюдению технологических процессов, — говорит предпринимательница.

— Семья у нас большая. Отец Ашот Гургенович Манукян вместе с супругой Эммой Нораиновной Согоян создали крепкую семью, воспитали и вырастили троих детей. Папа был опытным строителем и внёс большой вклад в развитие села. Сегодня он пенсионер, но не сидит дома, всегда поддерживает нас во всем, делится мудрыми советами и является настоящим образом отца и дедушки. Также он занимается изготовлением поделок из дерева, с удовольствием проводит время в своей мастерской. Особенно ценно то, что папа делает эти поделки вместе со своими внуками. Папа является меценатом и активно занимается благотворительностью. А мама, Эмма Согоян, успешный предприниматель, создаёт свой собственный бизнес и является источником вдохновения для всех нас, – продолжает участница.

В областном театре имени А.Островского подвели итоги областного национального конкурса «Мерейлі отбасы» — «Образцовая семья». Победители получили дипломы и призы из рук акима области. Национальный конкурс учреждён в Казахстане в 2013 году. С каждым годом всё больше семей с особым интересом принимают в нём участие. В регионе за 10 лет существования конкурса участвовали более 2 000 семей. В этом году для участия в районных и городских турах подали заявку более 200 семей. Из них на областной тур отобрали 21 семью. 18 семей получили благодарственные письма, именные подарки, а три семьи наградили сертификатами в размере 500 тысяч тенге, 700 тысяч тенге и один миллион тенге. Это семьи Кажиахметовых из Сырымского района, Утебаевых из Уральска и Ниеткабыловых из Казталовского района, которая и будет участвовать в республиканском туре конкурса с участием президента страны в сентябре в Астане. По мнению одной из участниц Варвары Манукян, среди жителей региона конкурс «Мерейлi отбасы» закрепился как национальный бренд, призванный укреплять семейные ценности, национальные и культурные традиции.Варвара Ашотовна также является активным членом сообщества женщин Бурлинского района. Она принимает активное участие в различных мероприятиях и инициативах.Конечно, в конкурсе главное участие и детей. Это Нарек и София. Нарек учится в 4 классе, а София в 3 классе. Они являются радостью и гордостью семьи Манукян, активные, талантливые и заботливые дети, которые уже достигли замечательных успехов в учебе и внеурочной деятельности.