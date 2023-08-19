Lada priora врезалась в столб, оставив без света улицу в Уральске

О ДТП рассказали очевидцы. Водитель Lada врезался в столб освещения в микрорайоне Балауса. Из-за чего целая улица осталась без света. Мужчине помогли оттащить машину к обочине, после чего водитель скрылись с места аварии.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что авария произошла около 16:30 18 августа.

— Чтобы отбуксировать машину, приехал друг водителя Lada на Toyota. Они скрылись с места происшествия. Автомобиль, на котором въехали в столб, оставили на месте аварии. Он находится на штрафной стоянке, — говорится в сообщении.

Фото с места ДТП прислали очевидцы

Личность водителя, совершившего ДТП, и его друга устанавливает отдел розыска для дальнейшего привлечения к ответственности.