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Социум

Районный аким обидел беременную сотрудницу в Актюбинской области

Аязбай Османгалиев в порыве гнева порекомендовал женщине, которая находилась в декретном отпуске, снова выйти на работу и трудиться до тех пор, пока врачи «скорой» не заберут ее в роддом. Женщина сочла такой ответ акима оскорбительным и пожаловалась в дисциплинарный совет. Там провели проверку, по итогам которого глава Хромтауского района предстал на публичном заседании. - В своем заявлении Елеусизова просит принять меры в отношении акима за некорректное по отношению к ней поведение, - рассказал докладчик Диссовета Илья Пак. Конфликт произошел из-за того, что руководитель отдела финансов Хромт
gorod
Районный аким обидел беременную сотрудницу в Актюбинской области
Аязбай Османгалиев в порыве гнева порекомендовал женщине, которая находилась в декретном отпуске, снова выйти на работу и трудиться до тех пор, пока врачи «скорой» не заберут ее в роддом. Женщина сочла такой ответ акима оскорбительным и пожаловалась в дисциплинарный совет. Там провели проверку, по итогам которого глава Хромтауского района предстал на публичном заседании.
beremennaya2
beremennaya2
 - В своем заявлении Елеусизова просит принять меры в отношении акима за некорректное по отношению к ней поведение, - рассказал докладчик Диссовета Илья Пак. Конфликт произошел из-за того, что руководитель отдела финансов Хромтауского акимата Елеусизова, находясь в декретном отпуске, пришла к акиму с просьбой. Женщина хотела помочь коллеге, который остался работать вместо нее. Его выселяли из коммунального общежития за долги по комуслуге. Задолженность выросла до 108 000 тенге. В случае выселения мужчина был бы вынужден уволиться и с отдела финансов. Тогда, по словам заявительницы, в отделе бы некому стало работать. Но районного акима не тронули такие доводы. Он посоветовал обратиться в суд. А беременной Елеусизовой снова выйти на работу. - Если некому будет работать в отделе, то сама выходи на работу и помогай отделу до тех пор, пока тебя на скорой помощи не заберут в роддом! - продублировал слова акима докладчик диссовета Илья Пак. Тем самым, посчитали в диссовете, Аязбай Османгалиев нарушил кодекс чести госслужащего. Члены диссовета порекомендовали вынести в отношении акима Хромауского района выговор. Герой скандальной истории признал свою вину, но уверяет, что не хотел обидеть сотрудницу. - Это было сказано не со злости. Я не думал, что, работая с ней 5 лет, эти слова ее так обидят. Кто не горячится, бывает. Я понимаю, что нарушил этику. Я как аким должен был быть более сдержан. К слову, члены диссовета поинтересовались, извинился ли аким перед сотрудницей после инцидента. Но, оказалось, что этого аким, почему-то, делать не стал. Даже после проведенной проверки.
beremennaya1
beremennaya1
  
аким диссовет

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