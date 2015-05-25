Районный аким обидел беременную сотрудницу в Актюбинской области

Аязбай Османгалиев в порыве гнева порекомендовал женщине, которая находилась в декретном отпуске, снова выйти на работу и трудиться до тех пор, пока врачи «скорой» не заберут ее в роддом. Женщина сочла такой ответ акима оскорбительным и пожаловалась в дисциплинарный совет. Там провели проверку, по итогам которого глава Хромтауского района предстал на публичном заседании. - В своем заявлении Елеусизова просит принять меры в отношении акима за некорректное по отношению к ней поведение, - рассказал докладчик Диссовета Илья Пак. Конфликт произошел из-за того, что руководитель отдела финансов Хромт