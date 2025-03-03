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Социум Здоровье

Рамадан-2025: даты, правила поста и советы по питанию

Когда начинается Рамадан, кому разрешено не поститься и что говорят врачи о питании в этот период?
Жулдызхан Хасангалиева
Рамадан-2025: даты, правила поста и советы по питанию

В 2025 году священный месяц Рамадан начнётся 1 марта и продлится до 29 марта. Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) уже опубликовало расписание поста для разных городов, передаёт Tengri Life.

Рамадан — важный месяц для мусульман, время поста и молитвы. В этот период верующие отказываются от еды, воды и других мирских удовольствий с рассвета до заката. Пост помогает укрепить веру, развить самоконтроль и очиститься духовно.

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Продолжительность Рамадана — 29 или 30 дней в зависимости от лунного календаря. В 2025 году пост продлится 29 дней и завершится 29 марта. На следующий день, 30 марта, мусульмане отметят праздник Ораза айт. Ночь с 26 на 27 марта считается особенной — это священная Ночь Кадр (Лайлатуль аль-Кадр).

Кому можно не поститься?

Некоторые категории людей освобождаются от поста:

  • беременные и кормящие женщины,
  • дети младше семи лет,
  • пожилые и тяжело больные люди,
  • те, кому пост может навредить здоровью.

Как проходит день во время Рамадана?

Перед рассветом мусульмане едят сухур — утреннюю трапезу. А после захода солнца наступает время ифтара (ауызашар) — вечернего приёма пищи.

Пост начинается рано утром, примерно за два часа до рассвета, и завершается вечером, когда солнце скрывается за горизонтом.

Управление общественного здравоохранения Астаны дало рекомендации по питанию во время поста. Об этом сообщается на сайте столичного акимата. Пост — это не только духовное очищение, но и серьёзное испытание для организма. Он требует подготовки. Если у вас есть проблемы со здоровьем, перед началом поста стоит проконсультироваться с врачом. Доктор поможет подобрать безопасные альтернативы, чтобы пост не навредил вашему самочувствию. Через 8 часов после последнего приёма пищи организм начинает испытывать голод. Сначала он использует запасы глюкозы, затем — жировые отложения. Во время поста, который длится с рассвета до заката, важно грамотно поддерживать баланс питательных веществ, чтобы избежать потери мышечной массы и других негативных последствий.

Польза поста:

  • помогает контролировать вес, снижая уровень холестерина;
  • способствует нормализации сахара в крови и давления;
  • выводит токсины из организма;
  • улучшает концентрацию и психоэмоциональное состояние.

Питание в Рамадан должно быть умеренным и сбалансированным. Лучше отдавать предпочтение продуктам, которые усваиваются медленно — они дольше сохраняют чувство сытости.

Полезные продукты:

  • сложные углеводы (цельнозерновые крупы, овёс, бобовые, нешлифованный рис);
  • продукты с клетчаткой (отруби, овощи, зелень, фрукты с кожурой, орехи, сухофрукты);
  • белковые продукты (мясо, рыба, молочные продукты).

Что исключить:

  • жареную и жирную пищу;
  • продукты с высоким содержанием сахара;
  • переедание после захода солнца — это перегружает организм;
  • чрезмерное употребление чая — он вымывает минеральные соли;
  • курение — оно вредит здоровью, лучше отказаться от него совсем.

Важные моменты в преддверии Рамадана

Сайт azan.kz напомнил о ключевых датах:

  • Сухур (предрассветная трапеза) завершается за 10 минут до утреннего намаза (Фаджр).
  • Ифтар (вечерняя трапеза) традиционно начинается с фиников и воды.
  • Таравих-намаз — первый вечерний намаз в Рамадан состоится 28 февраля.
  • Ночь Могущества (Ляйлятуль-Кадр) — с 26 на 27 марта.
  • Праздник Ораза айт — 30 марта.
  • Фитр-садака (благотворительное пожертвование) — 665 тенге.

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