Рамадан-2025: даты, правила поста и советы по питанию

В 2025 году священный месяц Рамадан начнётся 1 марта и продлится до 29 марта. Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) уже опубликовало расписание поста для разных городов, передаёт Tengri Life.
Рамадан — важный месяц для мусульман, время поста и молитвы. В этот период верующие отказываются от еды, воды и других мирских удовольствий с рассвета до заката. Пост помогает укрепить веру, развить самоконтроль и очиститься духовно.
Продолжительность Рамадана — 29 или 30 дней в зависимости от лунного календаря. В 2025 году пост продлится 29 дней и завершится 29 марта. На следующий день, 30 марта, мусульмане отметят праздник Ораза айт. Ночь с 26 на 27 марта считается особенной — это священная Ночь Кадр (Лайлатуль аль-Кадр).
Кому можно не поститься?
Некоторые категории людей освобождаются от поста:
- беременные и кормящие женщины,
- дети младше семи лет,
- пожилые и тяжело больные люди,
- те, кому пост может навредить здоровью.
Как проходит день во время Рамадана?
Перед рассветом мусульмане едят сухур — утреннюю трапезу. А после захода солнца наступает время ифтара (ауызашар) — вечернего приёма пищи.
Пост начинается рано утром, примерно за два часа до рассвета, и завершается вечером, когда солнце скрывается за горизонтом.
Управление общественного здравоохранения Астаны дало рекомендации по питанию во время поста. Об этом сообщается на сайте столичного акимата. Пост — это не только духовное очищение, но и серьёзное испытание для организма. Он требует подготовки. Если у вас есть проблемы со здоровьем, перед началом поста стоит проконсультироваться с врачом. Доктор поможет подобрать безопасные альтернативы, чтобы пост не навредил вашему самочувствию. Через 8 часов после последнего приёма пищи организм начинает испытывать голод. Сначала он использует запасы глюкозы, затем — жировые отложения. Во время поста, который длится с рассвета до заката, важно грамотно поддерживать баланс питательных веществ, чтобы избежать потери мышечной массы и других негативных последствий.
Польза поста:
- помогает контролировать вес, снижая уровень холестерина;
- способствует нормализации сахара в крови и давления;
- выводит токсины из организма;
- улучшает концентрацию и психоэмоциональное состояние.
Питание в Рамадан должно быть умеренным и сбалансированным. Лучше отдавать предпочтение продуктам, которые усваиваются медленно — они дольше сохраняют чувство сытости.
Полезные продукты:
- сложные углеводы (цельнозерновые крупы, овёс, бобовые, нешлифованный рис);
- продукты с клетчаткой (отруби, овощи, зелень, фрукты с кожурой, орехи, сухофрукты);
- белковые продукты (мясо, рыба, молочные продукты).
Что исключить:
- жареную и жирную пищу;
- продукты с высоким содержанием сахара;
- переедание после захода солнца — это перегружает организм;
- чрезмерное употребление чая — он вымывает минеральные соли;
- курение — оно вредит здоровью, лучше отказаться от него совсем.
Важные моменты в преддверии Рамадана
Сайт azan.kz напомнил о ключевых датах:
- Сухур (предрассветная трапеза) завершается за 10 минут до утреннего намаза (Фаджр).
- Ифтар (вечерняя трапеза) традиционно начинается с фиников и воды.
- Таравих-намаз — первый вечерний намаз в Рамадан состоится 28 февраля.
- Ночь Могущества (Ляйлятуль-Кадр) — с 26 на 27 марта.
- Праздник Ораза айт — 30 марта.
- Фитр-садака (благотворительное пожертвование) — 665 тенге.