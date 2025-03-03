Рамадан-2025: даты, правила поста и советы по питанию

Когда начинается Рамадан, кому разрешено не поститься и что говорят врачи о питании в этот период?

В 2025 году священный месяц Рамадан начнётся 1 марта и продлится до 29 марта. Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) уже опубликовало расписание поста для разных городов, передаёт Tengri Life.

Рамадан — важный месяц для мусульман, время поста и молитвы. В этот период верующие отказываются от еды, воды и других мирских удовольствий с рассвета до заката. Пост помогает укрепить веру, развить самоконтроль и очиститься духовно.

Продолжительность Рамадана — 29 или 30 дней в зависимости от лунного календаря. В 2025 году пост продлится 29 дней и завершится 29 марта. На следующий день, 30 марта, мусульмане отметят праздник Ораза айт. Ночь с 26 на 27 марта считается особенной — это священная Ночь Кадр (Лайлатуль аль-Кадр).

Кому можно не поститься?

Некоторые категории людей освобождаются от поста:

беременные и кормящие женщины,

дети младше семи лет,

пожилые и тяжело больные люди,

те, кому пост может навредить здоровью.

Как проходит день во время Рамадана?

Перед рассветом мусульмане едят сухур — утреннюю трапезу. А после захода солнца наступает время ифтара (ауызашар) — вечернего приёма пищи.

Пост начинается рано утром, примерно за два часа до рассвета, и завершается вечером, когда солнце скрывается за горизонтом.

Управление общественного здравоохранения Астаны дало рекомендации по питанию во время поста. Об этом сообщается на сайте столичного акимата. Пост — это не только духовное очищение, но и серьёзное испытание для организма. Он требует подготовки. Если у вас есть проблемы со здоровьем, перед началом поста стоит проконсультироваться с врачом. Доктор поможет подобрать безопасные альтернативы, чтобы пост не навредил вашему самочувствию. Через 8 часов после последнего приёма пищи организм начинает испытывать голод. Сначала он использует запасы глюкозы, затем — жировые отложения. Во время поста, который длится с рассвета до заката, важно грамотно поддерживать баланс питательных веществ, чтобы избежать потери мышечной массы и других негативных последствий.

Польза поста:

помогает контролировать вес, снижая уровень холестерина;

способствует нормализации сахара в крови и давления;

выводит токсины из организма;

улучшает концентрацию и психоэмоциональное состояние.

Питание в Рамадан должно быть умеренным и сбалансированным. Лучше отдавать предпочтение продуктам, которые усваиваются медленно — они дольше сохраняют чувство сытости.

Полезные продукты:

сложные углеводы (цельнозерновые крупы, овёс, бобовые, нешлифованный рис);

продукты с клетчаткой (отруби, овощи, зелень, фрукты с кожурой, орехи, сухофрукты);

белковые продукты (мясо, рыба, молочные продукты).

Что исключить:

жареную и жирную пищу;

продукты с высоким содержанием сахара;

переедание после захода солнца — это перегружает организм;

чрезмерное употребление чая — он вымывает минеральные соли;

курение — оно вредит здоровью, лучше отказаться от него совсем.

Важные моменты в преддверии Рамадана

Сайт azan.kz напомнил о ключевых датах: