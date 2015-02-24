Источник: tengrinews.kz Источник: tengrinews.kz Рахат Алиев повесился на шнурках от мусорного пакета.  Об этом адвокат Анна Цайтлингер, представляющая интересы потерпевшей стороны по делу об убийстве топ-менеджеров "Нурбанка" Жолдаса Тимралиева и Айбара Хасенова, сообщила в телефонном интервью корреспонденту Tengrinews.kz Анна Цайтлингер поделилась некоторыми подробностями о смерти Рахата Алиева, информацию о которой сегодня распространили официальные органы Вены. "Мы опираемся на факты. Фактической базой на сегодняшний день является, со слов уполномоченных, компетентных, государственных органов Вены то, что сегодня в 7.20 утра Рахат Алиев был обнаружен у себя в камере, которая запирается, повешенным в ванной комнате (...) на крючке шнурками от мусорного пакета. (...) Как сообщают уполномоченные органы, содержался он в камере один, поскольку содержался по собственной просьбе в медицинской части следственного изолятора", - рассказала представитель адвокатского бюро "Lansky, Ganzger + partner" Анна Цайтлингер. "Насколько мне известно и насколько я могла читать из сообщений СМИ Австрии, информацию о смерти Рахата Алиева подтвердили: руководитель дирекции по исполнению наказания, тот, кто отвечает за этот вопрос в СИЗО, представитель прокуратуры Вены, спикер прокуратуры подтвердил, что прокуратурой предпринимаются все меры для того, чтобы исследовать все останки, исследовать труп. Было назначено вскрытие, исследовано место происшествия сотрудниками криминальной службы. И было сделано заявление о том, что все следственные действия проводятся незамедлительно", - добавила она. Цайтлингер также рассказала, что сегодня в новостях по австрийскому радио "Ö-1" в полдень спикер СИЗО Йозефштат заявил, что они уверены на 100 процентов, что это самоубийство. По его словам, проход к камере записывается на камеры видеонаблюдения. После исследования этих записей можно будет доказать, что в ночь перед смертью к Алиеву никто не приходил. Как сообщила Цайтлингер, в самое ближайшее время прокуратура Вены обещает озвучить результаты экспертизы и предоставить все подробности случившегося. "Касательно дела об убийстве банкиров “Нурбанка” Жолдаса Тимралиева и Айбара Хасенова обвинительное заключение на данный момент еще не вступило в силу, поскольку ожидается решение по жалобе Альнура Мусаева на обвинительное заключение. Предполагалось, что судебное разбирательство начнется весной текущего года, и пока у нас нет оснований исходить из другого графика", - резюмировала адвокат. Стоит отметить, что адвокатское бюро "Lansky, Ganzger + partner" представляет интересы потерпевших сторон в уголовном деле об убийстве топ-менеджеров  "Нурбанка". Ранее сообщалось, что Рахат Алиев, Альнур Мусаев и Вадим Кошляк являются обвиняемыми в убийстве банкиров Жолдаса Тимралиева и Айбара Хасенова, которое произошло несколько лет назад. Напомним, сегодня СМИ распространили информацию о смерти Рахата Алиева, скончавшегося в австрийской тюрьме Йозефштадт. Министерство юстиции Австрииофициально подтвердило факт его самоубийства.