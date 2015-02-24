Фото с сайта rus.azattyq.org Судья Норберт Герстбергер подтвердил данную информацию. Как уточняется, Рахат Алиев был найден повешенным в 7.20 утра по местному времени, в одиночной камере, куда он был переведен несколько недель назад. При этом отмечается, что его камера регулярно проверялась, правда ванная комната и туалет при этом не просматривались. Алиев был арестован в Вене в начале июня прошлого года. Представитель Алиева сообщал австрийскому агентству АРА, что экс-дипломат сдался добровольно и намерен сотрудничать с правоохранительными органами. В 2008 году Рахат Алиев, занимавший ранее пост посла Казахстана в Австрии, был заочно приговорен на родине в общей сложности к 40 годам лишения свободы за подготовку к захвату власти и организацию преступной группы, занимавшейся похищениями людей. Суд Вены в июне 2011 года отказался экстрадировать Алиева в Казахстан. В январе 2014 года прокуратура Казахстана подала ходатайство о возбуждении уголовного дела в отношении Алиева и экс-главы комитета нацбезопасности Альнура Мусаева с целью проверки их причастности к организации убийства оппозиционера Алтынбека Сарсенбаева, его водителя и охранника.