Разложившиеся туши мертвых животных обнаружил у реки житель ЗКО (фото)

У водоема он нашел трупы коров, лошадей и овец, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Житель района Байтерек прислал в редакцию "МГ" фотографии мертвых туш домашних животных. По его словам, такую находку он обнаружил у водоема в селе Белес района Байтерек. – Вышел искать свой скот и наткнулся на это. Жуть, это же с прошлого года, видимо, лежит. Еще и у реки. Представляете, сколько вредных веществ может попасть в воду? Или уже попало. Сейчас потеплеет, и туши вонять начнут. Понятия не имею, кто мог выбросить сюда такие отходы, наверняка, кто-то из приезжих, потому что местные так делать н