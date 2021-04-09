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Социум

Разложившиеся туши мертвых животных обнаружил у реки житель ЗКО (фото)

У водоема он нашел трупы коров, лошадей и овец, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Житель района Байтерек прислал в редакцию "МГ" фотографии мертвых туш домашних животных. По его словам, такую находку он обнаружил у водоема в селе Белес района Байтерек. – Вышел искать свой скот и наткнулся на это. Жуть, это же с прошлого года, видимо, лежит. Еще и у реки. Представляете, сколько вредных веществ может попасть в воду? Или уже попало. Сейчас потеплеет, и туши вонять начнут. Понятия не имею, кто мог выбросить сюда такие отходы, наверняка, кто-то из приезжих, потому что местные так делать н
Арайлым Усербаева
Разложившиеся туши мертвых животных обнаружил у реки житель ЗКО (фото)
У водоема он нашел трупы коров, лошадей и овец, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Трупы мертвых животных обнаружил у реки житель ЗКО (фото)
Трупы мертвых животных обнаружил у реки житель ЗКО (фото)
Житель района Байтерек прислал в редакцию "МГ" фотографии мертвых туш домашних животных. По его словам, такую находку он обнаружил у водоема в селе Белес района Байтерек. – Вышел искать свой скот и наткнулся на это. Жуть, это же с прошлого года, видимо, лежит. Еще и у реки. Представляете, сколько вредных веществ может попасть в воду? Или уже попало. Сейчас потеплеет, и туши вонять начнут. Понятия не имею, кто мог выбросить сюда такие отходы, наверняка, кто-то из приезжих, потому что местные так делать не будут, - говорит житель села Кайрат. Корреспонденты "МГ" обратились за комментариями к акиму села Белес Малику Ильясову, который сообщил, что после поступления информации он вместе со специалистами отправился на место. – С уверенностью могу сказать, что этот скот не принадлежит жителям нашего села. Кто-то привез трупы и выбросил здесь. Будем разбираться, туши сразу вывозить не будем, нужно дождаться участкового, вдруг этот скот украденный, - сообщил Малик Ильясов.
Трупы мертвых животных обнаружил у реки житель ЗКО (фото)
Трупы мертвых животных обнаружил у реки житель ЗКО (фото)
Трупы мертвых животных обнаружил у реки житель ЗКО (фото)
Трупы мертвых животных обнаружил у реки житель ЗКО (фото)
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животные водоем туши

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