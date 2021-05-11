Размеры выплат за сообщение о коррупции увеличились в Казахстане

Система поощрения граждан за сообщение о фактах коррупции была внедрена в 2020 году, сообщает Nur.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Ущерб, наносимый коррупционным нарушением, распространяется не только на бюджет страны, но и на качество жизни каждого казахстанца. Из-за недобросовестных действий со стороны граждан, бизнеса или представителей государственного сектора снижается качество услуг и товаров. Это также в той или иной степени коснется каждого гражданина страны. Однако у казахстанцев есть возможность бороться с этим явлением с выгодой для себя. Как рассказали в Антикоррупционной слу

Система поощрения граждан за сообщение о фактах коррупции была внедрена в 2020 году, сообщает Nur.kz.

Взятку пытались дать полицейскому в Уральске

Ущерб, наносимый коррупционным нарушением, распространяется не только на бюджет страны, но и на качество жизни каждого казахстанца. Из-за недобросовестных действий со стороны граждан, бизнеса или представителей государственного сектора снижается качество услуг и товаров. Это также в той или иной степени коснется каждого гражданина страны. Однако у казахстанцев есть возможность бороться с этим явлением с выгодой для себя. Как рассказали в Антикоррупционной службе, за сообщение о коррупционных правонарушениях казахстанцы получают денежное вознаграждение. Так, уже в первые три месяца 2021 года физлицам выплатили 6,4 млн тенге в виде поощрения.

Вознаграждение за борьбу с коррупцией

Система поощрения граждан за сообщение о фактах коррупции была внедрена в 2020 году.

Если ранее награда зависела от категории преступления и максимальный размер поощрения не превышал 100 МРП (291 700 тенге), то теперь действует дифференцированная система поощрения граждан. Таким образом, если размер самого правонарушения (взятки) превысит 1 000 МРП или 2 917 000 тенге, то за сообщение об этом казахстанцы получат 10% от суммы взятки или ущерба. При этом максимальное вознаграждение может составить до 4 000 МРП или 11 668 000 тенге.

Например, при сообщении о коррупции или взятке на 50 млн тенге казахстанцы после вынесения приговора суда получат 5 млн тенге.

А если сумма взятки окажется меньше 1 000 МРП, то казахстанцы за сообщение о правонарушении получат от 30 до 100 МРП (от 87 510 до 291 700 тенге). Согласно Закону РК «О противодействии коррупции», сообщившие о коррупции казахстанцы будут находиться под защитой государства. Информация о таком человеке является государственным секретом.

Наказание за подарки и взятку

Напомним, что за предоставление или получение взятки в Казахстане предусмотрено строгое наказание. Так, за подарки госслужащим в размере до 2 МРП или 5 834 тенге казахстанцам грозит штраф в размере 200 МРП или 583 400 тенге. Подарки дороже 2 МРП будут восприниматься как взятка. За это уже грозит уголовное наказание.

В свою очередь, госслужащие за получение подарка будут наказаны штрафом в 600 МРП или 1 750 200 тенге. За подарки, льготы или услуги дороже 2 МРП – уголовное наказание. При этом наказание накладывается и на профессиональную деятельность нарушителей. Так, за прием на работу бывших коррупционеров в квазигосударственном секторе предусмотрен штраф в размере до 100 МРП или 291 700 тенге. Сообщить о случаях коррупции можно в местные отделы Антикоррупционной службы.