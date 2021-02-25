Как рассказали в ДЧС Актюбинской области, сообщение об этом поступило в 23.51. В частном доме произошел взрыв газового баллона с последующим пожаром. На место выехали пожарные из Эмбы, которая находится в 37 километрах от ст. Мугалжар, а также бригада полиции и скорой помощи. Площадь пожара составила 80 квадратных метров, из-за взрыва обрушились стены дома. Пожар потушили. На его месте нашли тело 11-летнего ребенка, пострадали двое взрослых, им 23 года и 53 года. Пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести, их доставили в больницу. По поручению акима области Ондасына Оразалина создана специальная оперативная комиссия для выяснения обстоятельств произошедшего. Как сообщили в облздраве, пострадавших санавиацией доставят в Актобе. На месте взрыва находятся замакима Мугалжарского района, начальник районного управления по ЧС, полицейские. Супруге хозяина дома оказывают психологическую помощь. Комиссия рассмотрит вопрос об оказании помощи семье, также помогут с похоронами ребенка. Предприятия собирают деньги для покупки вещей первой необходимости пострадавшей семье: посуды, теплой одежды, мебели и другого.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.