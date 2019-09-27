По словам соседей, в сгоревшем доме жили мужчина и женщина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В сгоревшем доме площадью всего 35 квадратных метров женщина и мужчина были найдены в углу дома, а ребенок возле печки. Как выяснилось, пожарных вызвали соседи. - В доме жили мужчина с женщиной, они в возрасте. Откуда ребенок - никто не знает, ребенка никто никогда не видел. Семья неблагополучная, - рассказала женщина, живущая по соседству с погибшими. Главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев сообщил, что на вид ребенку 3-4 года. В сгоревшем доме не было газа и электричества. Сотрудники ДЧС ЗКО предупреждают людей о правилах пожарной безопасности, однако, по словам специалистов, жители региона часто пренебрегают этими правилами, что и приводит к таким трагическим последствиям. – С 15 августа в рамках месячника пожарной безопасности сотрудники ДЧС проводят рейдовые подворовые обходы с разъяснением правил пожарной безопасности, в том числе и в дачных обществах. Но, несмотря на проводимую работу, люди несерьезно относятся к своей безопасности. Злоупотребляют спиртными напитками, пренебрегают правилами пожарной безопасности, вследствие чего происходят такие трагические случаи, - сообщил Нуралы Мусиев. Напомним, ночью 27 сентября в дачном обществе "Волна" сгорел дом. На месте были обнаружены обгоревшие тела мужчины, женщины и ребенка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА