Ребёнок проглотил батарейку в Алматы

Врачи смогли достать её без операционного вмешательства. Трёхлетнего малыша привезли в приёмный покой центра детской неотложной медицинской помощи Алматы. По словам матери, он держал во рту батарейку, потом резко опрокинул голову и проглотил её. Гастроскопия показала, что электроэлемент находился на дне желудка. Медики отмечают, что в этот раз обошлось без операции, но так случается далеко не всегда. Поэтому родителям надо быть осторожными и не позволять детям играть с батарейками. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями п