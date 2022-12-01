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Социум

Ребёнок проглотил батарейку в Алматы

Врачи смогли достать её без операционного вмешательства. Трёхлетнего малыша привезли в приёмный покой центра детской неотложной медицинской помощи Алматы. По словам матери, он держал во рту батарейку, потом резко опрокинул голову и проглотил её. Гастроскопия показала, что электроэлемент находился на дне желудка. Медики отмечают, что в этот раз обошлось без операции, но так случается далеко не всегда. Поэтому родителям надо быть осторожными и не позволять детям играть с батарейками. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями п
Дана Рахметова
Ребёнок проглотил батарейку в Алматы
Врачи смогли достать её без операционного вмешательства.
Ребёнок проглотил батарейку в Алматы
Ребёнок проглотил батарейку в Алматы
Трёхлетнего малыша привезли в приёмный покой центра детской неотложной медицинской помощи Алматы. По словам матери, он держал во рту батарейку, потом резко опрокинул голову и проглотил её. Гастроскопия показала, что электроэлемент находился на дне желудка. Медики отмечают, что в этот раз обошлось без операции, но так случается далеко не всегда. Поэтому родителям надо быть осторожными и не позволять детям играть с батарейками. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Алматы

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