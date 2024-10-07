После завершения голосования и процедуры подсчёта бюллетеней, все подводят итоги прошедшего дня и готовят собственные отчёты референдума. Их предоставят широкой общественности позже, а пока наблюдатели делятся личными впечатлениями.

После завершения голосования и процедуры подсчёта бюллетеней, все подводят итоги прошедшего дня и готовят собственные отчёты референдума. Их предоставят широкой общественности позже, а пока наблюдатели делятся личными впечатлениями.

Наблюдатель от коалиции независимых наблюдателей «Дауыс» Зоя Жумашева отмечает, что на её участке поток граждан не прекращался в течение всего времени голосования.

— Я наблюдала на участке № 429. Приятно, что работа участковой комиссии хорошо организована. Это обеспечивало бесперебойную работу участка. Нарушений не было выявлено. Настроение народа, пришедшего на голосование меня впечатлило. Люди приходили вместе с детьми, коллегами, соседями. Молодёжь удивила своей активностью, — поделилась наблюдатель.

Хатима Султанова наблюдала от той же организации на участке №466. По её словам, атмосфера на участке была дружелюбной и даже праздничной. Некоторые граждане подошли к голосованию креативно. Со своими коллегами согласен и Асхат Окшебаев. В своих социальных сетях он поделился протоколом наблюдения и общими результатами.

Надежда Есетова