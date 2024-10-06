Шестого октября по всей стране прошло голосование на республиканском референдуме. Эксперты разных сфер солидарны в мнении, что данный референдум имеет историческое значение для Казахстана.

- Референдум позволяет гражданам более детально ознакомиться с современными технологиями и научными исследованиями в области атомной энергетики. Почему это важно? В первую очередь потому, что он будет способствовать повышению уровня информированности населения о безопасности атомной энергетики, инновациях в этой области и перспективах развития технологий. Без этого не возможно формирование обоснованного общественного мнения, – считает эксперт в области энергетики Рустем Майранов.

С тем, что референдум становится важным фактором, способствующим развитию гражданского общества и демократических ценностей, и ведет к более сбалансированному и справедливому обществу, солидарен и Багдат Измагамбетов, заместитель председателя областного филиала партии «Акжол».

- Процесс голосования проходит на должном уровне. Высокая явка избирателей — это явный показатель их готовности активно участвовать в решении ключевых вопросов, влияющих на будущее. Референдум сегодня показывает отличный пример того, как организованное и прозрачное голосование привлекает широкие слои общества. Немаловажна роль самой процедуры референдума. Она позволяет учесть интересы местных сообществ, которые могут быть напрямую затронуты строительством АЭС, – заключила председатель ОО «Ассоциация деловых женщин ЗКО» Жансулу Туремуратова.

Напомним, что на 18:00 явка избирателей в стране составила 61,56% или 7,5 млн избирателей.

Больше всего проголосовавших было зарегистрировано в Кызылординской области, где на 18:00 явка составила 79,87%. Меньше всего по-прежнему в Алматы. Там на 18:00 явка составила 22,91%. В ЗКО на 18:00 проголосовало 64,41% избирателей.

Автора Дана Дюсекенова