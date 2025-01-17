Реконструкция пункта пропуска «Сырым» в ЗКО: рассматриваются два варианта движения авто

С 1 февраля 2025 года на реконструкцию планируют закрыть пункт пропуска «Сырым». В письме комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля РК говорится, что реконструкция будет длиться в течение 16 месяцев и работы будет проводиться без строительства временных сооружений с целью экономии бюджетных средств.

С 1 февраля 2025 года на реконструкцию планируют закрыть пункт пропуска «Сырым». В письме комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля РК говорится, что реконструкция будет длиться в течение 16 месяцев и работы будут проводиться без строительства временных сооружений с целью экономии бюджетных средств.

Отметим, что в ЗКО насчитывается 6 автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-российской границе. «Сырым» является одним из крупнейших. Периодически именно на этом пограничном пункте наблюдаются огромные заторы.

В комитете автомобильного транспорта и транспортного контроля РК информацию подтвердили. На пунктах пропуска действительно планируют провести реконструкцию, однако никаких планов по поводу графика движений пока нет.

– Мы пока уведомляем органы КНБ, таможни, Минсельхоз и другие. Реконструкция автомобильных пунктов пропуска «Алимбет» и «Сырым» является планом работ комитета автомобильных дорог. Там (в списке на ремонт) есть и другие пункты пропуска, на которых они совместно с российской стороной будут проводить работу, - отметили в комитете.

Между тем, российские власти уже рассказали о рассмотрении нескольких вариантов движения транспортных потоков через пункт пропуска. Об этом сообщает издание ural56ru.

– Первый - частичное движение. Здесь согласно графику ремонтных работ, рассматривается возможность в какие периоды движение возможно, а когда нет. Вынесли предложение этапного подхода - это когда часть пункта на ремонте, а другая часть работает. Второй - перенаправление потоков на другие МАПы. Тут обсуждаем усиление мощностей, чтобы к наплыву потока пункты пропуска были готовы, - сообщил изданию вице-губернатор Оренбургской области Игнат Петухов.

В акимате ЗКО пообещали прокомментировать ситуацию позже.