Ремикс Imanbek Roses выиграл премию «Грэмми»

Ремикс казахстанца Иманбека Зейкенова (Imanbek) на композицию Roses SAINt JHN выиграл премию "Грэмми" (Grammy), передает Tengrinews.kz. 63-я церемония главной музыкальной премии "Грэмми" проходит онлайн. Иманбек, ставший первым казахстанцем, номинированным на "Грэмми", завоевал премию. - Спасибо моей маме, моему папе, спасибо моей команде, спасибо менеджеру Кириллу. Спасибо "Грэмми", - сказал Иманбек Зейкенов после объявления победителя в номинации "Лучший ремикс" 2021 года. Отметим, что в его версии трек стал хитом и провел более 20 недель подряд в топ-10 чарта Billboard Hot 100. Ремикс вошел