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Социум

Ремикс Imanbek Roses выиграл премию «Грэмми»

Ремикс казахстанца Иманбека Зейкенова (Imanbek) на композицию Roses SAINt JHN выиграл премию "Грэмми" (Grammy), передает Tengrinews.kz. 63-я церемония главной музыкальной премии "Грэмми" проходит онлайн. Иманбек, ставший первым казахстанцем, номинированным на "Грэмми", завоевал премию. - Спасибо моей маме, моему папе, спасибо моей команде, спасибо менеджеру Кириллу. Спасибо "Грэмми", - сказал Иманбек Зейкенов после объявления победителя в номинации "Лучший ремикс" 2021 года. Отметим, что в его версии трек стал хитом и провел более 20 недель подряд в топ-10 чарта Billboard Hot 100. Ремикс вошел
Кристина Кобина
Ремикс Imanbek Roses выиграл премию «Грэмми»

Ремикс казахстанца Иманбека Зейкенова (Imanbek) на композицию Roses SAINt JHN выиграл премию "Грэмми" (Grammy), передает Tengrinews.kz.

Ремикс Imanbek Roses выиграл премию &quot;Грэмми&quot;
Ремикс Imanbek Roses выиграл премию &quot;Грэмми&quot;
63-я церемония главной музыкальной премии "Грэмми" проходит онлайн. Иманбек, ставший первым казахстанцем, номинированным на "Грэмми", завоевал премию. - Спасибо моей маме, моему папе, спасибо моей команде, спасибо менеджеру Кириллу. Спасибо "Грэмми", - сказал Иманбек Зейкенов после объявления победителя в номинации "Лучший ремикс" 2021 года. Отметим, что в его версии трек стал хитом и провел более 20 недель подряд в топ-10 чарта Billboard Hot 100. Ремикс вошел в топ-10 Apple Music, в музыкальном приложении Shazam набрал более 22 миллионов просмотров, занимал долгое время первое место в чарте "Яндекс. Музыка". Трек возглавлял несколько чартов, в том числе в США и Великобритании, обойдя таких исполнителей, как The Weeknd, Dua Lipa, Billie Eillish, Roddy Ricch и Justin Bieber. До прихода славы Иманбек был железнодорожником в Павлодарской области (в Аксу). Всему в музыке он учился сам. Как отметил сам музыкант, с железной дороги он ушел давно и вплотную занялся творчеством. При этом он продолжает жить в Аксу. Сам исполнитель оригинала Roses SAINt JHN’s отметил, что не был удивлен популярностью трека, выпущенного в 2016 году. Du4WMOS2-sA Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  

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