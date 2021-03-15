Ремикс казахстанца Иманбека Зейкенова (Imanbek) на композицию Roses SAINt JHN выиграл премию "Грэмми" (Grammy), передает Tengrinews.kz.63-я церемония главной музыкальной премии "Грэмми" проходит онлайн. Иманбек, ставший первым казахстанцем, номинированным на "Грэмми", завоевал премию. - Спасибо моей маме, моему папе, спасибо моей команде, спасибо менеджеру Кириллу. Спасибо "Грэмми", - сказал Иманбек Зейкенов после объявления победителя в номинации "Лучший ремикс" 2021 года. Отметим, что в его версии трек стал хитом и провел более 20 недель подряд в топ-10 чарта Billboard Hot 100. Ремикс вошел в топ-10 Apple Music, в музыкальном приложении Shazam набрал более 22 миллионов просмотров, занимал долгое время первое место в чарте "Яндекс. Музыка". Трек возглавлял несколько чартов, в том числе в США и Великобритании, обойдя таких исполнителей, как The Weeknd, Dua Lipa, Billie Eillish, Roddy Ricch и Justin Bieber. До прихода славы Иманбек был железнодорожником в Павлодарской области (в Аксу). Всему в музыке он учился сам. Как отметил сам музыкант, с железной дороги он ушел давно и вплотную занялся творчеством. При этом он продолжает жить в Аксу. Сам исполнитель оригинала Roses SAINt JHN’s отметил, что не был удивлен популярностью трека, выпущенного в 2016 году. Du4WMOS2-sA Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Ремикс Imanbek Roses выиграл премию «Грэмми»
Ремикс казахстанца Иманбека Зейкенова (Imanbek) на композицию Roses SAINt JHN выиграл премию "Грэмми" (Grammy), передает Tengrinews.kz. 63-я церемония главной музыкальной премии "Грэмми" проходит онлайн. Иманбек, ставший первым казахстанцем, номинированным на "Грэмми", завоевал премию. - Спасибо моей маме, моему папе, спасибо моей команде, спасибо менеджеру Кириллу. Спасибо "Грэмми", - сказал Иманбек Зейкенов после объявления победителя в номинации "Лучший ремикс" 2021 года. Отметим, что в его версии трек стал хитом и провел более 20 недель подряд в топ-10 чарта Billboard Hot 100. Ремикс вошел