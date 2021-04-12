Ремонт перрона и освещение железнодорожного вокзала планируют сделать в Уральске

Также в этом году запланирован капитальный ремонт путей на перегоне Алгабас-Анкаты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель директора Актюбинского отделения магистральной сети по уральскому региону Руслан Давлетов, компания «Казакстан Темир Жолы» по уральскому региону за 2020 год сделала немало работы по обеспечению безопасности направления поездов, в этом году планируется капитальный ремонт путей протяженностью 18,8 километра на перегоне Алгабас- Анкаты на сумму 2,8 миллиона тенге. - Данные работы будут проведены, чтобы обеспечить безопасность