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Социум

Ремонт перрона и освещение железнодорожного вокзала планируют сделать в Уральске

Также в этом году запланирован капитальный ремонт путей на перегоне Алгабас-Анкаты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель директора Актюбинского отделения магистральной сети по уральскому региону Руслан Давлетов, компания «Казакстан Темир Жолы» по уральскому региону за 2020 год сделала немало работы по обеспечению безопасности направления поездов, в этом году планируется капитальный ремонт путей протяженностью 18,8 километра на перегоне Алгабас- Анкаты на сумму 2,8 миллиона тенге. - Данные работы будут проведены, чтобы обеспечить безопасность
Кристина Кобина
Ремонт перрона и освещение железнодорожного вокзала планируют сделать в Уральске
Также в этом году запланирован капитальный ремонт путей на перегоне Алгабас-Анкаты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Ремонт перрона и освещение вокзала планирует сделать в Уральске
Ремонт перрона и освещение вокзала планирует сделать в Уральске
Фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель директора Актюбинского отделения магистральной сети по уральскому региону Руслан Давлетов, компания «Казакстан Темир Жолы» по уральскому региону за 2020 год сделала немало работы по обеспечению безопасности направления поездов, в этом году планируется капитальный ремонт путей протяженностью 18,8 километра на перегоне Алгабас- Анкаты на сумму 2,8 миллиона тенге. - Данные работы будут проведены, чтобы обеспечить безопасность движения поездов, улучшение плавности хода, а также дальнейшее повышение скорости движения поездов на этом участке. Также разрабатывается проектно-сметная документация малых перронов станции "Уральск". В настоящее время работаем над корректировкой бюджета, чтобы сделать освещение вокзала, - пояснил Руслан Давлетов. - Сейчас составляются дефектные акты, чтобы модернизировать подземные тоннели. Также он отметил, что на сегодняшний день в регионе нет опасных участков, где требуется срочный ремонт железной дороги. Общая протяжённость железной дороги по уральскому региону составляет 318,6 километра. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
вокзал перрон

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