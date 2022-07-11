- Рассмотрев материалы, выслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции изменил постановление районного суда, назначив АО «КТК-Р» наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей. Постановление вступило в законную силу, - говорится в сообщении КТК.

Фото: КТК Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Приморского районного суда Новороссийска, которым АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум - Р» назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 30 суток.Напомним, пятого июля российский суд приостановил деятельность Каспийского трубопроводного консорциума на 30 дней из-за нескольких документарных нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти. В Минэнерго Казахстана седьмого июля сообщили, что экспорт казахстанской нефти через КТК осуществляется в штатном режиме. Учитывая непрерывный цикл производственного процесса, АО «КТК-Р» обратилось в суд с ходатайством с просьбой о приостановлении исполнения постановления судьи.

Трубопроводная система КТК – один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяжённость трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1 511 километров. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии.

