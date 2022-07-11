Сейчас область находится в «зелёной зоне» по распространению коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Сегодня, 11 июля, в ходе заседания в акимате ЗКО заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев доложил об санитарно-эпидемиологической ситуации в области.
- В области с начала этого года зарегистрировано 9 605 случаев. В январе - 7 098 случаев, в феврале - 2 412, в марте - 74, по одному случаю в апреле и мае и четыре случая в июне. С первого июля в области зарегистрировано 15 случаев, - отметил Мустаев.
Аким ЗКО Гали Искалиев отметил, что ситуация с распространением COVID-19 по другим областям и городам Казахстана ухудшается.
- Несмотря на то, что в нашем регионе ситуация стабильная, по всем признакам видно, что пандемия возвращается. Мы прошли не одну волну, поэтому нужно быть готовыми к следующей волне и соблюдать все меры предосторожности. Вакцинированные меньше подвержены вирусу и если заболели, то легче перенесут болезнь. Поручаю акимам и медучреждениям усилить работу по информированию населения о необходимости ревакцинации, - сказал Искалиев.