Их работа возобновится с 12 июля, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 5 пограничных пунктов пропуска планируют реконструировать в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" МВК по нераспространению COVID-19 приняла решение снять запрет на работу 12 автомобильных пунктов пропуска:
  • через границу с Россией - Кондыбай, Акбалшык, Кызыл Жар, Найза, Жезкент, Байтанат, Коянбай, Орда, Шаган, Карашатау;
  • через границу с Узбекистаном - Целинный и Сырдарья.
При этом, для недопущения завоза и распространения коронавируса страны Минздрав рекомендовал казахстанцам своевременно проходить вакцинацию и ревакцинацию против КВИ. Ранее санврач попросил казахстанцев при путешествии обращать внимание на эпидситуацию в странах.