- Этот курс выгодно отличается от прочих тем, что наши преподаватели - действующие разработчики и дизайнеры смогли преподать прикладные навыки и знания технологий, востребованных на рынке труда в нашем регионе. Благодаря программе Tech Orda, реализуемой Astana Hub, а так же финансовой поддержке IT Ассоциации ЗКО, мы получили возможность развивать человеческий капитал нашей области, - отметил директор Школы IT Hub Рахимкул Айтмагамбетов.

- Мы заинтересованы в развитии данной отрасли, наличии квалифицированных специалистов, способных решать сложные задачи. Программа обучения основывалась на потребности местных компаний и можно сказать, что результатом мы уже довольны. Так как несколько перспективных ребят приняты на работу и активно участвуют в проектах, внедряемых в области. В настоящее время мы рассматриваем возможность набора второго потока, о чём сообщим позднее, - пояснил председатель IT Ассоциации ЗКО Иван Мельников.

- Цель моего обучения в Школе программирования, получить знания в сфере web-технологий для последующего трудоустройства в ведущие it-компании ЗКО. Благодарен нашим преподавателям, а также IT Ассоциации за финансирование обучения в Школе программирования IT Hub. Мы с командой стремились на примере системы Mini Call Center показать, как мы применяем на практике полученные знания, - сказал выпускник Алемжан Махамбетов.

Фото предоставлено Иваном Мельниковым ТОО «Управляющая компания малыми индустриальными зонами IT-Hub» при поддержке IT Ассоциации ЗКО и Astana Hub обучили молодых специалистов по программе «Web разработка». Курс, рассчитанный на 600 часов, стартовал 11 октября прошлого года. Его прошли 15 молодых специалистов, четверо из которых уже трудоустроились. Им преподавали инженеры местных и международных it-компаний. Теперь обученная молодёжь может разрабатывать сайты, заниматься web дизайном и программированием.По итогам обучения слушатели продемонстрировали проекты будущим работодателям ЗКО.Стоит отметить, что одна из команд представила информационную систему, обеспечивающую эффективную обратную связь с потребителями товаров и услуг, либо поддержку, проведение различных акций, опросов, голосований.К слову, команда, которую представил Алемжан, уже получила предложение о трудоустройстве в компанию, входящую в IT Ассоциацию ЗКО.Фото предоставлено Иваном МельниковымФото предоставлено Иваном Мельниковым