- На 50% увеличиваются ставки налога на добычу полезных ископаемых по биржевым металлам, на 30% по остальным твердым полезным ископаемым. Предусматривается льгота на новые месторождения, по которым добычу начнут после 31 декабря 2022 года, до достижения уровня рентабельности 15% (IRR) с пятилетним сроком.
- Льготы по освобождению от налогообложения будут пересмотрены. Сохраняются льготы по дивидендам, выплачиваемым по акциям компаний из официального списка фондовых бирж (KASE, МФЦА), при условии ведения торгов этими ценными бумагами. Исключаются льготы по обложению налогом дивидендов, выплачиваемых нерезидентам. Внедряется обложение налогом дивидендов на сумму более 30 тысяч МРП, выплачиваемых физическим лицам резидентам.
- Вводятся ограничение применения вычетов по нематериальным услугам, оказанным аффилированными лицами – нерезидентами, в пределах не более 3% от налогооблагаемого дохода.
- Устанавливаются новые ставки по цифровому майнингу с расчётом на выравнивание совокупной суммы цены на электроэнергию и суммы платы для всех майнеров.
- Вводится поэтапное увеличение акцизов и по другим видам табачных изделий, в том числе на изделия с нагреваемым табаком. На нагревательный табак в 2023 году акциз составит 9 870 тенге/1000 штук, в 2024 году – 11 130 тенге/1000 штук, в 2025 году – 11 130 тенге/1000 штук.
- Вводятся в действие новые ставки платы за негеостационарные системы спутниковой связи в размере 1 МРП.
- В перечень товаров, по которым НДС уплачивается методом зачёта, включаются на трёхлетний период - пестициды, племенные животные всех видов, оборудование для искусственного осеменения и КРС.
