В Уральске проходит чемпионат Казахстана по велосипедному спорту среди подростков, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Ранее в пресс-службе управления физической культуры и спорта Уральска сообщали, что на трассе Переметное - Большой Чаган 12 июля пройдут командные и групповые гонки на 25 ,20, 15, 10 километров и 80, 30, 40, 60 километров. Участок дороги планировали закрыть с 10:00 до 15:00. Однако маршрут гонки изменился - 12 июля она пройдёт на трассе посёлка Деркул (между ПДП-1 и ПДП-2) по объездной дороге в сторону посёлка Белес. Участок дороги будет закрыт с 10:30 до 13:00.